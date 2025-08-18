Yatırımcılar yön değiştirdi! Borsada para bu 10 hisseye aktı: Dev giriş ve çıkışlar yaşandı

Borsada haftanın ilk işlem gününde, BİST100 endeksi yüzde 0,54 artışla 10.929,77 puandan kapanış yaptı. 18 Ağustos Pazartesi günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark +574.208.000 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde BİST30 endeksinde +358.252.800 TL aktif fark görüldü. Tüm hisselerde ise toplam -2.282.519.000 TL aktif işlem farkı oluştu.

