Yatırımcılar yön değiştirdi! Borsada para bu 10 hisseye aktı: Dev giriş ve çıkışlar yaşandı

Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde en fazla para girişinin ve çıkışının yaşandığı 10 hisse belli oldu.

Borsada haftanın ilk işlem gününde, BİST100 endeksi yüzde 0,54 artışla 10.929,77 puandan kapanış yaptı. 18 Ağustos Pazartesi günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark +574.208.000 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde BİST30 endeksinde +358.252.800 TL aktif fark görüldü. Tüm hisselerde ise toplam -2.282.519.000 TL aktif işlem farkı oluştu.

İşte en çok para girişinin olduğu hisseler...

10 - Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)
Aktif Fark: 128 milyon 106 bin TL

9 - Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR)
Aktif Fark: 142 milyon 811 bin TL

8 - Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
Aktif Fark: 165 milyon 354 bin TL

