Yatırımcıların çıkış yaptığı hisseler; THYAO, ASELS, BIMAS, TRHOL, SMRT…
Borsa İstanbul’da haftanın ilk gününde düşüş kaydedilirken yatırımcılar bazı hisselerden yüklü çıkış yaptı.
Borsa İstanbul’da 29 Aralık 2025 işlem günü, yılın son günlerine yaklaşılırken temkinli bir görünümle tamamlandı. BIST 100 endeksi gün boyunca dalgalı bir seyir izlerken, kapanışta sınırlı hareketlerle yön arayışını sürdürdü.
İşlem hacmi önceki günlere kıyasla görece düşük kalırken, bankacılık ve sanayi hisselerinde seçici alım-satımlar öne çıktı. Analistler, yıl sonu işlemleri ve küresel piyasalardaki sınırlı likiditenin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olduğunu belirtti.
LİSTEDE DEVASA ŞİRKETLER YER ALIYOR
Yatırımcıların yeni yıla ilişkin beklentileri ve açıklanacak makroekonomik veriler yakından izleniyor.