Yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse belli oldu! 1 milyon yatırımcıyı sadece 2 hisse geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28 Nisan-2 Mayıs 2025 haftasında yüzde 2,81 oranında değer kaybetti. Fintables’e göre BIST 100 endeksinde işlem gören şirketler baz alınarak yapılan araştırmaya göre yatırımcıların en çok tercih ettiği halka açık şirketlerin hisse senetleri açıklandı.

İşte yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler...