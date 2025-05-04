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  4. Yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse belli oldu! 1 milyon yatırımcıyı sadece 2 hisse geçti

Yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse belli oldu! 1 milyon yatırımcıyı sadece 2 hisse geçti

Borsa İstanbul'da yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler belli olurken sadece 2 hisse 1 milyon yatırımcıyı geçti.

Yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse belli oldu! 1 milyon yatırımcıyı sadece 2 hisse geçti - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28 Nisan-2 Mayıs 2025 haftasında yüzde 2,81 oranında değer kaybetti. Fintables’e göre BIST 100 endeksinde işlem gören şirketler baz alınarak yapılan araştırmaya göre yatırımcıların en çok tercih ettiği halka açık şirketlerin hisse senetleri açıklandı.

İşte yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler... 

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Yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse belli oldu! 1 milyon yatırımcıyı sadece 2 hisse geçti - Sayfa 2

20 - Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
Yatırımcı sayısı: 281 bin 953

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Yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse belli oldu! 1 milyon yatırımcıyı sadece 2 hisse geçti - Sayfa 3

19 - Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)
Yatırımcı sayısı: 287 bin 487

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Yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse belli oldu! 1 milyon yatırımcıyı sadece 2 hisse geçti - Sayfa 4

18 - Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)
Yatırımcı sayısı: 298 bin 41

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