  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler belli oldu! İşte zirvedeki 20 şirket

Yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler belli oldu! İşte zirvedeki 20 şirket

Borsa İstanbul’da BIST100 endeksinin yüzde 3,28 değer kaybettiği 10-14 Kasım 2025 haftası sonrası, yatırımcı sayısı en fazla olan 20 şirket de belirlendi.

Yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler belli oldu! İşte zirvedeki 20 şirket - Sayfa 1

1. Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

(TUPRS)

Yatırımcı sayısı 896.590

1 | 20
Yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler belli oldu! İşte zirvedeki 20 şirket - Sayfa 2

2. Türk Hava Yolları A.O.

(THYAO)

Yatırımcı sayısı
881.803

2 | 20
Yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler belli oldu! İşte zirvedeki 20 şirket - Sayfa 3

3. Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

(SASA)
Yatırımcı sayısı
715.753

3 | 20
Yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler belli oldu! İşte zirvedeki 20 şirket - Sayfa 4

4. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(ASELS)

Yatırımcı sayısı
559.165

4 | 20