Yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler belli oldu! İşte zirvedeki 20 şirket
Borsa İstanbul’da BIST100 endeksinin yüzde 3,28 değer kaybettiği 10-14 Kasım 2025 haftası sonrası, yatırımcı sayısı en fazla olan 20 şirket de belirlendi.
1. Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
(TUPRS)
Yatırımcı sayısı 896.590
1 | 20
2. Türk Hava Yolları A.O.
(THYAO)
Yatırımcı sayısı 881.803
2 | 20
3. Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
(SASA) Yatırımcı sayısı 715.753
3 | 20
4. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(ASELS)
Yatırımcı sayısı 559.165
4 | 20
