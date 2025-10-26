Yatırımcıların gözdesi 16 hisse için beklentiler değişti! Hedef fiyatlar peş peşe açıklandı
Borsa İstanbul'da yatırımcıların gözde hisselerinin de aralarında olduğu 16 hisse için aracı kurumlar 66 hedef fiyat tahmininde bulundu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 333,53 puan azalarak haftayı 10.941,79 puandan kapandı. Geride kalan haftada 16 hisse için aracı kurumlar rapor ve hedef fiyat tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. 16 hisseye ilişkin 66 farklı hedef fiyat tahmininde, genel olarak kurumlar “Al” ve “Endeks Üstü Getiri” tavsiyelerini öne çıkarırken, bazı raporlarda ise yalnızca hedef fiyat güncellemeleri paylaşıldı.
İşte 16 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
Marbaş Menkul, 15,93 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
PhillipCapital, 15,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 14,80 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
İntegral Yatırım, 14,90 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
İş Yatırım, 13,02 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
TERA Yatırım, 15,01 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Alnus Yatırım, 13,25 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
GCM Yatırım, 11,83 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Hedef fiyat ortalaması: 14,22 TL