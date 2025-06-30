Yatırımcıların gözdesi 20 hisseden 18’i yatırımcı kaybetti! Sadece 2 hisse artış gösterdi

Borsa İstanbul’da BIST100 endeksinin yüzde 2,19 değer kazandığı 23-27 Haziran 2025 haftası sonrası, halka açık şirketler arasında yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse senetleri belli oldu. En çok yatırımcıya sahip 20 hisseden 18’inin yatırımcı sayısı azalırken, sadece 2 hisse yatırımcı sayısını artırdı.

İşte borsada en fazla yatırımcı sayısına sahip 20 hisse...