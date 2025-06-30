Yatırımcıların gözdesi 20 hisseden 18’i yatırımcı kaybetti! Sadece 2 hisse artış gösterdi
Borsa İstanbul'da geride kalan haftada en çok yatırımcıya sahip 20 hisseden sadece 2'si yatırımcı sayısını artırırken, 18 hisse yatırımcı kaybetti.
Borsa İstanbul’da BIST100 endeksinin yüzde 2,19 değer kazandığı 23-27 Haziran 2025 haftası sonrası, halka açık şirketler arasında yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse senetleri belli oldu. En çok yatırımcıya sahip 20 hisseden 18’inin yatırımcı sayısı azalırken, sadece 2 hisse yatırımcı sayısını artırdı.
İşte borsada en fazla yatırımcı sayısına sahip 20 hisse...
20. Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)
Yatırımcı sayısı: 269 bin 795
Geçen haftaya göre 2 bin 638 kişi azaldı.
19. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT)
Yatırımcı sayısı: 281 bin 164
Geçen haftaya göre 2 bin 124 kişi azaldı.