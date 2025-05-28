Yatırımcıların gözü bu hisselerde: En çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu
Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu
Borsada 28 Mayıs Çarşamba günü BİST100 endeksi yüzde 0,39 düşüşle 9.177,70 puandan günü tamamladı. 9 hisse taban, 11 hisse ise tavan fiyatla günü kapattı.
İşte çarşamba günü en çok düşen hisseler...
10 - Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU)
Kapanış fiyatı: 21,48 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,90
9 - Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EPLAS)
Kapanış fiyatı: 5,90 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,92