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Yatırımcıların gözü bu hisselerde: En çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu

Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu

Yatırımcıların gözü bu hisselerde: En çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu - Sayfa 1

Borsada 28 Mayıs Çarşamba günü BİST100 endeksi yüzde 0,39 düşüşle 9.177,70 puandan günü tamamladı. 9 hisse taban, 11 hisse ise tavan fiyatla günü kapattı.  

İşte çarşamba günü en çok düşen hisseler...

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Yatırımcıların gözü bu hisselerde: En çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu - Sayfa 2

10 - Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU)
Kapanış fiyatı: 21,48 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,90

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Yatırımcıların gözü bu hisselerde: En çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu - Sayfa 3

9 - Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EPLAS)
Kapanış fiyatı: 5,90 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,92

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Yatırımcıların gözü bu hisselerde: En çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu - Sayfa 4

8 - Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO)
Kapanış fiyatı: 12,40 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,95

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