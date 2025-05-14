Yatırımcıların radarında bu hisseler vardı! İşte en çok para girişi ve çıkışı olan hisseler...

Borsada haftanın üçüncü işlem günü olan 14 Mayıs Çarşamba günü, BİST100 endeksi %+0,01 oranında sınırlı bir yükselişle 9701,55 puandan kapanış gerçekleştirdi. Aynı gün BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda +2 milyar 368 milyon 161 bin TL aktif fark oluştu. BİST30 endeksinde ise +3 milyar 473 milyon 487 bin TL aktif fark gerçekleşti.