Yatırımcıların radarında bu hisseler vardı! İşte en çok para girişi ve çıkışı olan hisseler...
Borsanın sınırlı yükselişle kapandığı çarşamba günü en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.
Borsada haftanın üçüncü işlem günü olan 14 Mayıs Çarşamba günü, BİST100 endeksi %+0,01 oranında sınırlı bir yükselişle 9701,55 puandan kapanış gerçekleştirdi. Aynı gün BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda +2 milyar 368 milyon 161 bin TL aktif fark oluştu. BİST30 endeksinde ise +3 milyar 473 milyon 487 bin TL aktif fark gerçekleşti.
Tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı ise -379 milyon 483 bin 100 TL olarak kaydedildi. Borsanın sınırlı yükselişle kapandığı bugünde bazı hisselere güçlü para girişi yaşanırken, bazı hisselerdeki belirgin para çıkışları da dikkat çekti.
İşte bugün para çıkışı olan hisseler...