Yatırımcıların rotası değişiyor: Borsada en çok para girişi ve çıkışı bu hisselerde yaşandı

Borsada geride kalan haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi yüzde 0,67 düşüşle 9.141,31 puandan kapanış yaptı. 23 Haziran günü BIST 100 endeksinde aktif alış-satış farkı 62 milyon 267 bin 620 TL pozitif yönde gerçekleşirken, BIST 30 endeksinde bu fark 565 milyon 194 bin 200 TL oldu. Tüm hisseler genelinde ise toplam 595 milyon 397 bin 900 TL’lik negatif aktif işlem farkı görüldü.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...