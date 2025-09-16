  1. Ekonomim
  4. Yatırımcıların rotası güncellendi: Türkiye'de kira getirisi en yüksek 10 il belli oldu

Gayrimenkul analiz platformu Endeksa, Türkiye’nin konut piyasasına dair yeni verilerini paylaştı. Raporda şehirler, kira verimliliği ve yatırımın geri dönüş süresi üzerinden değerlendirildi ve kira getirisi en yüksek iller listelendi. İşte Türkiye’de yatırımcıya en fazla kira kazancı sağlayan 10 şehir…

Gayrimenkul veri ve analiz platformu Endeksa, Türkiye genelindeki konut piyasasına dair yeni raporunu açıkladı. Raporda, şehirlerin kira verimliliği ve yatırım geri dönüş süreleri değerlendirilerek, kira getirisi yüksek iller sıralandı.

Yapılan analizlere göre yatırımcılar için en cazip kira getirisine sahip 10 şehir belirlendi.

10- Hatay

Ortalama 18 bin 13 TL

Getiri yüzde 7,91

9- Denizli

Ortalama 15 bin 305 TL

Getiri yüzde 7,92

