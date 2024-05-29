Yatırımcıların yeni gözdesi gümüş, altını solladı! Bu yıl yüzde 45 kazanç sağladı
2024 yılında gümüşün getirisi altını solladı. Bu yıl başından itibaren gram altın yatırımcısına yüzde 25 kazandırırken, gram gümüş ise yüzde 45 kazanç sağladı.
2024 yılı itibarıyla finansal piyasalarda altın ve gümüş yatırımcılarına önemli kazançlar sağladı. Belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak yatırım aracı olarak görülen altına son dönemde gümüş de eklendi.
GÜMÜŞ YÜZDE 45 ARTIŞLA 32 LİRAYA YÜKSELDİ
2024 yılı başından itibaren gümüşteki artış altını geçti. 1 Ocak 2024 tarihinde 22 lira olan gümüşün gramı yaklaşık yüzde 45'lik artışla 32 liraya yükseldi. Gram altın ise bu süreçte bin 950 liradan yaklaşık yüzde 25'lik bir artışla 2 bin 450 lira seviyelerine yükseldi.
"GÜMÜŞ UZUN VADE YATIRIM ARACI"
İç piyasada altına olan taleple ilgili konuşan Kapalıçarşı esnafı Cihat Zeytun, ‘‘Altın şu anki seviyesinden daha yüksek seviyeleri görmüştü.
"Uzun vade bakıldığında altının hep kazandırdığını görüyoruz. Vatandaşlar daha çok işçilik olmayan altınları yatırım için tercih ediyor. Takı olarak da alınsa yatırım amaçlı da alınsa uzun vade de arttığını görüyoruz."