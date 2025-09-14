  1. Ekonomim
  4. Yatırımcının radarına aldığı hisseler yönünü nereye çevirdi? Ford, Sabancı, Çimsa, Koza, Arçelik...

Endekste geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 50.98 milyar TL ile Sasa Polyester hissesi olmuş ardından 50.83 milyar TL ile Türk Hava Yolları  gelmişti. Peki yatırımların yakından takip ettiği hisseler yönünü nereye çevirdi. İşte Ford, Sabancı, Çimsa, Koza, Arçelik ve diğer hisselerin teknik analizi.

11 Eylül verilerine göre BIST 100 hisselerinin teknik analizi. 

Ekonomist'in değerlendirmesine göre borsada güç kaybeden, dirençte kalan ve yükseliş trendine giren hisseler şöyle: 

ARÇELİK

SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 128.6 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor.  İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 112.00 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 135.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 112.00-95.00
Satım aralığı: 135.00-125.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.69
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.007 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 489 seviyesinin altındaki kapanışlarda 472.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 515.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 472.50-435.00
Satım aralığı: 515.00-490.00
Endeks Ağırlığı (%): 6.49
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.137 puan azaldı.

