Yatırımcının radarına aldığı hisseler yönünü nereye çevirdi? Ford, Sabancı, Çimsa, Koza, Arçelik...
Endekste geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 50.98 milyar TL ile Sasa Polyester hissesi olmuş ardından 50.83 milyar TL ile Türk Hava Yolları gelmişti. Peki yatırımların yakından takip ettiği hisseler yönünü nereye çevirdi. İşte Ford, Sabancı, Çimsa, Koza, Arçelik ve diğer hisselerin teknik analizi.
Ekonomist'in değerlendirmesine göre borsada güç kaybeden, dirençte kalan ve yükseliş trendine giren hisseler şöyle:
ARÇELİK
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 128.6 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 112.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 135.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 112.00-95.00
Satım aralığı: 135.00-125.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.69
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.007 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 489 seviyesinin altındaki kapanışlarda 472.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 515.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 472.50-435.00
Satım aralığı: 515.00-490.00
Endeks Ağırlığı (%): 6.49
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.137 puan azaldı.