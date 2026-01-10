Yatırımcının terk ettiği 10 hisse ; Borsanın büyük şirketlerinden para çıkıyor.
Borsa İstanbul’un 10 dev şirketindeki yatırımcılar haftanın kapanış gününde 10 hisseden para çıkışı yaptı.
Borsa İstanbul’da haftanın son işlem günü alıcılı bir görünümle tamamlanırken, endeks tarafındaki yükselişe rağmen işlem dağılımı yatırımcıların temkinli duruşunu ortaya koydu. BİST100 endeksi günü yüzde 0,93 oranında artışla 12.200 puan seviyesinin üzerinde kapattı.
Ancak aktif alış ve satışlar arasındaki farkın eksi bölgede kalması, yükselişin tabana yayılmadığını gösterdi. Özellikle BİST30 ve genel piyasa verilerinde görülen negatif aktif farklar, bazı hisselerde satış baskısının sürdüğüne işaret etti.
KAPANIŞTA PARA ÇIKIŞI OLAN 10 HİSSE
Bu durum, yükselişe rağmen yatırımcıların seçici hareket ettiğini ve kısa vadeli kar realizasyonlarının ön planda olduğunu ortaya koydu.