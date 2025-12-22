Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler belli oldu! İşte değeri en çok artan ve azalan hisseler
Borsa'nın günü düşüşle kapattığı haftanın ilk işlem gününde en çok değer kazanan ve en çok değeri azalan hisseler belli oldu.
Borsada BIST 100 endeksi, yüzde -0.27 değer kaybederek 11.311.06 puanla günü kapattı.
Dolar gün içinde 42.82 TL'yi gördü.
Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,80 artışla 6.079,73 TL'ye çıktı.
Borsada en çok işlem görenler hisseler:
