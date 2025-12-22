  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler belli oldu! İşte değeri en çok artan ve azalan hisseler

Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler belli oldu! İşte değeri en çok artan ve azalan hisseler

Borsa'nın günü düşüşle kapattığı haftanın ilk işlem gününde en çok değer kazanan ve en çok değeri azalan hisseler belli oldu.

Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler belli oldu! İşte değeri en çok artan ve azalan hisseler - Sayfa 1

Borsada BIST 100 endeksi, yüzde -0.27 değer kaybederek 11.311.06 puanla günü kapattı. 

1 | 21
Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler belli oldu! İşte değeri en çok artan ve azalan hisseler - Sayfa 2

Dolar gün içinde 42.82 TL'yi gördü. 

2 | 21
Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler belli oldu! İşte değeri en çok artan ve azalan hisseler - Sayfa 3

Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,80 artışla 6.079,73 TL'ye çıktı.

3 | 21
Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler belli oldu! İşte değeri en çok artan ve azalan hisseler - Sayfa 4

Borsada en çok işlem görenler hisseler:

4 | 21