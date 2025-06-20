Yatırımcısı satarken BofA yüklü alım yaptı; Dev bankanın gözde 10 hissesi
Borsada düşüş nedeniyle kaçış satışları yapılırken BofA bu 10 hisseye milyonlarca TL yatırdı.
Borsa İstanbul’da günlerdir etkili olan düşüş devam ediyor. Milyonlarca yatırımcı panik satışı yaparak borsadan çıkıyor.
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Fakat düşüşe rağmen değerini koruyan hatta yükselişe geçen hisseler de var. Bu süreçte soğukkanlılığını koruyan Bank of America (BofA) seçtiği 10 hisseden büyük alımlar yaptı.
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BofA’DAN 10 HİSSE İÇİN YÜKLÜ ALIM
Rotaborsa.com’daki bilgiye göre BofA’nın en çok alım yaptığı 10 hisse şu şekilde:
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