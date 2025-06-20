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  4. Yatırımcısı satarken BofA yüklü alım yaptı; Dev bankanın gözde 10 hissesi

Yatırımcısı satarken BofA yüklü alım yaptı; Dev bankanın gözde 10 hissesi

Borsada düşüş nedeniyle kaçış satışları yapılırken BofA bu 10 hisseye milyonlarca TL yatırdı.

Yatırımcısı satarken BofA yüklü alım yaptı; Dev bankanın gözde 10 hissesi - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da günlerdir etkili olan düşüş devam ediyor. Milyonlarca yatırımcı panik satışı yaparak borsadan çıkıyor.

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Yatırımcısı satarken BofA yüklü alım yaptı; Dev bankanın gözde 10 hissesi - Sayfa 2

Fakat düşüşe rağmen değerini koruyan hatta yükselişe geçen hisseler de var. Bu süreçte soğukkanlılığını koruyan Bank of America (BofA) seçtiği 10 hisseden büyük alımlar yaptı.

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Yatırımcısı satarken BofA yüklü alım yaptı; Dev bankanın gözde 10 hissesi - Sayfa 3

BofA’DAN 10 HİSSE İÇİN YÜKLÜ ALIM

Rotaborsa.com’daki bilgiye göre BofA’nın en çok alım yaptığı 10 hisse şu şekilde:

 

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Yatırımcısı satarken BofA yüklü alım yaptı; Dev bankanın gözde 10 hissesi - Sayfa 4

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Net Alış (TL)
635.756.357

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