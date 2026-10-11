Yatırımcısına yüzde 100’e yakın kazanç sağladı ; Gümüş ve kıymetli madende gözler üzerinde.
Yurt dışı borsalarına yatırım yapan yatırımcıların yakından takip ettiği ABD borsasında en çok kazanç sağlayan 10 fon sıralandı.
2026 yılında ABD borsalarında yatırımcısının yüzünü en çok güldüren borsa yatırım fonları (ETF) açıklandı.
Küresel ekonomik dinamikler ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde şekillenen yılda, özellikle gümüş ve altın gibi kıymetli maden fonları rekor getirileriyle zirveye yerleşti.
Yapay zekâ devrimiyle güç kazanan yarı iletken ve teknoloji fonları ise güçlü performanslarıyla öne çıkan diğer varlık grupları oldu.