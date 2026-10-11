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  4. Yatırımcısına yüzde 100’e yakın kazanç sağladı ; Gümüş ve kıymetli madende gözler üzerinde.

Yatırımcısına yüzde 100’e yakın kazanç sağladı ; Gümüş ve kıymetli madende gözler üzerinde.

Yurt dışı borsalarına yatırım yapan yatırımcıların yakından takip ettiği ABD borsasında en çok kazanç sağlayan 10 fon sıralandı.

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Yatırımcısına yüzde 100’e yakın kazanç sağladı ; Gümüş ve kıymetli madende gözler üzerinde. - Sayfa 1

2026 yılında ABD borsalarında yatırımcısının yüzünü en çok güldüren borsa yatırım fonları (ETF) açıklandı.

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Yatırımcısına yüzde 100’e yakın kazanç sağladı ; Gümüş ve kıymetli madende gözler üzerinde. - Sayfa 2

Küresel ekonomik dinamikler ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde şekillenen yılda, özellikle gümüş ve altın gibi kıymetli maden fonları rekor getirileriyle zirveye yerleşti.

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Yatırımcısına yüzde 100’e yakın kazanç sağladı ; Gümüş ve kıymetli madende gözler üzerinde. - Sayfa 3

Yapay zekâ devrimiyle güç kazanan yarı iletken ve teknoloji fonları ise güçlü performanslarıyla öne çıkan diğer varlık grupları oldu.

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Yatırımcısına yüzde 100’e yakın kazanç sağladı ; Gümüş ve kıymetli madende gözler üzerinde. - Sayfa 4

İşte ABD borsasında en çok kazanç getiren 10 fon:

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