Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler açıklandı! 4 hisse taban, 11 hisse tavan yaptı
Borsa haftanın ikinci işlem gününü yükselişle kapatırken, günün en çok değer kaybeden ve değer kazanan hisseleri belli oldu.
Borsa İstanbul’da 19 Ağustos Salı günü işlemleri, BİST100 endeksinin yüzde 0,30 yükselişle 10.962,02 puandan kapanmasıyla tamamlandı. Günün seyrinde bazı hisselerde hareketlilik öne çıktı. 4 hisse senedi seansı taban fiyattan sonlandırırken, 11 hisse tavan fiyattan işlem gördü.
İşte en çok değer kaybeden hisseler...
10 - Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG)
Kapanış fiyatı: 20,62 TL
Günlük değişim: Yüzde -6,70
9 - Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL)
Kapanış fiyatı: 114,40 TL
Günlük değişim: Yüzde -6,54