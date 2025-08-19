  1. Ekonomim
  4. Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler açıklandı! 4 hisse taban, 11 hisse tavan yaptı

Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler açıklandı! 4 hisse taban, 11 hisse tavan yaptı

Borsa haftanın ikinci işlem gününü yükselişle kapatırken, günün en çok değer kaybeden ve değer kazanan hisseleri belli oldu.

Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler açıklandı! 4 hisse taban, 11 hisse tavan yaptı

Borsa İstanbul’da 19 Ağustos Salı günü işlemleri, BİST100 endeksinin yüzde 0,30 yükselişle 10.962,02 puandan kapanmasıyla tamamlandı. Günün seyrinde bazı hisselerde hareketlilik öne çıktı. 4 hisse senedi seansı taban fiyattan sonlandırırken, 11 hisse tavan fiyattan işlem gördü.

İşte en çok değer kaybeden hisseler...

İşte en çok değer kaybeden hisseler...

10 - Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG)
Kapanış fiyatı: 20,62 TL
Günlük değişim: Yüzde -6,70



9 - Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL)
Kapanış fiyatı: 114,40 TL
Günlük değişim: Yüzde -6,54



8 - Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. (PARSN)
Kapanış fiyatı: 92,00 TL
Günlük değişim: Yüzde -7,02

