  4. Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler açıklandı! 6 hisse taban, 15 hisse tavan yaptı

Borsa haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle kapatırken, günün en çok değer kaybeden ve değer kazanan hisseleri belli oldu.

Borsa İstanbul’da 28 Ağustos Perşembe günü BİST100 endeksi yüzde 0,09 artışla 11.368,78 puandan kapanış yaptı. Gün boyunca 6 hisse taban, 15 hisse ise tavan fiyattan işlem gördü.

İşte en çok kaybettiren hisseler...

6 - Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
Kapanış fiyatı: 226,20 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,97

5 - Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM)
Kapanış fiyatı: 37,36 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,98

4 - Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG)
Kapanış fiyatı: 44,74 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,98

