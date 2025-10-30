Yatırımcısının yüzünü güldürdü! Borsanın dev şirketinden temettü kararı: 21 milyar TL dağıtacak
Borsa İstanbul’da temettü süreci hız kesmeden devam ederken, en fazla yatırımcıya sahip 16. şirket olan Ford Otosan, temettü kararını duyurdu.
297 bini aşkın yatırımcısıyla Borsa İstanbul’un en fazla yatırımcıya sahip şirketleri arasında yer alan Ford Otosan’ın Yönetim Kurulu, 30 Ekim 2025 tarihli toplantısında aldığı kararla, kâr payı dağıtımını II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında belirledi.
Açıklamada, toplam 21 milyar 230 milyon 55 bin TL tutarında nakit kâr payı dağıtılacağı, bu tutarın 13,5 milyon TL’sinin diğer sermaye yedeklerinden, 942,6 milyon TL’sinin yasal yedeklerden, ve 20,27 milyar TL’sinin olağanüstü yedeklerden karşılanacağı ifade edildi.
Ayrıca, 2 milyar 123 milyon TL tutarındaki ikinci tertip yasal yedeğin de aynı kaynaklardan ayrılacağı belirtildi.