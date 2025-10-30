Yatırımcısının yüzünü güldürdü! Borsanın dev şirketinden temettü kararı: 21 milyar TL dağıtacak

Açıklamada, toplam 21 milyar 230 milyon 55 bin TL tutarında nakit kâr payı dağıtılacağı, bu tutarın 13,5 milyon TL’sinin diğer sermaye yedeklerinden, 942,6 milyon TL’sinin yasal yedeklerden, ve 20,27 milyar TL’sinin olağanüstü yedeklerden karşılanacağı ifade edildi.