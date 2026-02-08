Yatırımcıya alım fırsatı veren 10 hisse * Dip fiyatlarına en yakın seviyedeler
Temettü emekliliği planlayan Borsa İstanbul yatırımcısının yakından takip ettiği ve dip seviyesine en yakın olan 10 hisse belli oldu.
Rotaborsa.com’da derlenen bilgiye göre Borsada 2-6 Şubat haftasını BİST100 endeksi %2,29 düşüşle 13521,96 puandan tamamladı.
Böylece BİST100 endeksinde 2026 yılındaki değişim %+20,07 ve son bir yıldaki değişim %+39,12 olurken, bu süreçte bazı hisseler BİST100 endeksinden negatif ayrışarak son bir yılın dip seviyelerine yakın seyretmeye devam etti.
Borsa İstanbul’da bu süreçte düşüş eğilimi gösteren ve yatırımcıların radarındaki hisseler arasında dip seviyelerine en yakın fiyatlanan 10 şirket öne çıktı.