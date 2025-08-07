Yatırımda risk karnesi: Sharpe oranıyla risk ve getiri dengesi nasıl kurulur?

Sharpe oranı

Yıllardır süregelen yatırım anlayışı, genellikle en yüksek getiriyi sunan araca yönelmek üzerine kuruluydu. Ancak yatırımcılar, yüksek getirinin çoğu zaman yüksek riskle el ele yürüdüğünü acı tecrübelerle öğrendi. İşte tam da bu noktada, Nobel ödüllü ekonomist William F. Sharpe'ın geliştirdiği Sharpe oranı, finansal okuryazarlığı bir üst seviyeye taşıyor. Bu oran, basitçe, bir yatırımın risksiz bir alternatife (örneğin kısa vadeli devlet tahvili) kıyasla ne kadar fazla getiri sağladığını ve bu ekstra getiriyi elde ederken üstlenilen riskin (oynaklığın) ne boyutta olduğunu gözler önüne seriyor.