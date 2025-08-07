Yatırımda risk karnesi: Sharpe oranıyla risk ve getiri dengesi nasıl kurulur?
Finans piyasaları, yatırımcılara her zaman cazip getiriler vaat ederken, bu getirilerin ardındaki riskleri anlamak genellikle daha karmaşık olmuştur. Ancak son dönemde, yatırım kararlarını daha bilinçli hale getiren ve risk-getiri dengesini nicel olarak ölçen önemli bir gösterge gündemde; Sharpe oranı. Özellikle bireysel yatırımcıların ve kurumsal fonların portföy performanslarını değerlendirme biçiminde devrim yaratan bu oran, artık sadece getirinin değil, getiriyi elde ederken alınan "akıllı" riskin de ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor.
Sharpe oranı
Yıllardır süregelen yatırım anlayışı, genellikle en yüksek getiriyi sunan araca yönelmek üzerine kuruluydu. Ancak yatırımcılar, yüksek getirinin çoğu zaman yüksek riskle el ele yürüdüğünü acı tecrübelerle öğrendi. İşte tam da bu noktada, Nobel ödüllü ekonomist William F. Sharpe'ın geliştirdiği Sharpe oranı, finansal okuryazarlığı bir üst seviyeye taşıyor. Bu oran, basitçe, bir yatırımın risksiz bir alternatife (örneğin kısa vadeli devlet tahvili) kıyasla ne kadar fazla getiri sağladığını ve bu ekstra getiriyi elde ederken üstlenilen riskin (oynaklığın) ne boyutta olduğunu gözler önüne seriyor.
Ekonomistler Sharpe oranını "alınan her birim risk başına elde edilen ek getiri" olarak tanımlıyor. Bu da, bir yatırımcının veya fon yöneticisinin risk yönetimi becerisini ve getiriyi ne kadar verimli bir şekilde üretebildiğini anlamak için hayati bir metrik haline geliyor. Kısacası, yüksek risk alarak yüksek getiri elde etmek yerine, belirli bir riski üstlenerek maksimum
Sharpe oranı nasıl çalışır?
Sharpe oranının hesaplaması üç temel veriyle yapılır.
1-) Yatırımın getirisi
Değerlendirdiğiniz fonun, hissenin ya da portföyün belirli bir zaman dilimindeki (örneğin yıllık) ortalama performansıdır.