Yaz döneminde Antalya’nın en pahalı 10 oteli: En ucuzu iki asgari ücrete yaklaşıyor
Antalya, yaz döneminin gözdesi olurken, en pahalı 10 otelde konaklamak sağlam bir bütçe istiyor. Tatilin önde gelen mekanındaki lüks otellerde tek gecelik konaklama bedelleri 100 bin lirayı aşıyor.
Antalya, yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Türkiye’nin sıcak sularında otellerdeki gecelik oda fiyatları cep yakıyor. İşte Antalya’daki en pahalı 10 otelin Trivago’dan derlenen (20-24 Temmuz 2026 döneminde) tek gecelik tek kişi fiyatları:
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