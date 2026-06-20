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  4. Yaz döneminde Antalya’nın en pahalı 10 oteli: En ucuzu iki asgari ücrete yaklaşıyor

Yaz döneminde Antalya’nın en pahalı 10 oteli: En ucuzu iki asgari ücrete yaklaşıyor

Antalya, yaz döneminin gözdesi olurken, en pahalı 10 otelde konaklamak sağlam bir bütçe istiyor. Tatilin önde gelen mekanındaki lüks otellerde tek gecelik konaklama bedelleri 100 bin lirayı aşıyor.

Yaz döneminde Antalya’nın en pahalı 10 oteli: En ucuzu iki asgari ücrete yaklaşıyor - Sayfa 1

Antalya, yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Türkiye’nin sıcak sularında otellerdeki gecelik oda fiyatları cep yakıyor. İşte Antalya’daki en pahalı 10 otelin Trivago’dan derlenen (20-24 Temmuz 2026 döneminde) tek gecelik tek kişi fiyatları:

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Yaz döneminde Antalya’nın en pahalı 10 oteli: En ucuzu iki asgari ücrete yaklaşıyor - Sayfa 2

10- Bosphorus Sorgun Hotel-53.236 TL

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Yaz döneminde Antalya’nın en pahalı 10 oteli: En ucuzu iki asgari ücrete yaklaşıyor - Sayfa 3

9- The Land Of Legends Nickelodeon Hotel Antalya-53.678 TL

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Yaz döneminde Antalya’nın en pahalı 10 oteli: En ucuzu iki asgari ücrete yaklaşıyor - Sayfa 4

8- Cullinan Belek-55.576 TL

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