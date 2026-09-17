Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 3 farklı zam hesabı masada
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücreti için zam pazarlığına ilişkin hazırlıklar sürüyor. Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesinde enflasyon beklentileri doğrultusunda 3 farklı zam senaryosu masada bulunuyor.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücreti için gözler Aralık ayında başlayacak görüşmelere çevrildi. Pazarlık süreci öncesinde enflasyon beklentileri doğrultusunda öne çıkan üç farklı zam senaryosu şekillenmeye başladı.
İŞTE MASADAKİ RAKAMLAR
2027 yılında uygulanacak asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği yeni ücretin belirlenmesine yönelik görüşmeler Aralık ayında başlayacak.
Pazarlıklar öncesinde, enflasyon beklentileri dikkate alınarak üç farklı zam ihtimali gündeme geliyor.