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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 3 farklı zam hesabı masada

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücreti için zam pazarlığına ilişkin hazırlıklar sürüyor. Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesinde enflasyon beklentileri doğrultusunda 3 farklı zam senaryosu masada bulunuyor.

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 3 farklı zam hesabı masada - Sayfa 1

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücreti için gözler Aralık ayında başlayacak görüşmelere çevrildi. Pazarlık süreci öncesinde enflasyon beklentileri doğrultusunda öne çıkan üç farklı zam senaryosu şekillenmeye başladı.

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 3 farklı zam hesabı masada - Sayfa 2

İŞTE MASADAKİ RAKAMLAR

2027 yılında uygulanacak asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği yeni ücretin belirlenmesine yönelik görüşmeler Aralık ayında başlayacak. 

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 3 farklı zam hesabı masada - Sayfa 3

Pazarlıklar öncesinde, enflasyon beklentileri dikkate alınarak üç farklı zam ihtimali gündeme geliyor.

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 3 farklı zam hesabı masada - Sayfa 4

 %20 ZAM YAPILDIĞI  TAKDİRDE

OVP ve Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri doğrultusunda alt sınır olarak öne çıkan %20'lik artış gerçekleşirse; net asgari ücret 33 bin 690 TL seviyesine yükselecek.

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