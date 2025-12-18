Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Hangi ödemeleri etkileyecek? İşte en güçlü zam senaryoları…
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret zammını belirlemek amacıyla bugün ikinci toplantısını yapacak. Toplantıda ekonomik veri ve raporların konuşulması bekleniyor. Peki asgari ücret zammı için hangi rakamlar öne çıkıyor? Kulislerde asgari ücretin 27 bin TL ila 30 bin TL arasında olabileceği konuşuluyor. Asgari ücret zammı işsizlik maaşından GSS primlerine kadar pek çok ödemeyi de etkileyecek. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan zam senaryoları…
Kamu ve özel sektörde görev yapan milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2026 yılı asgari ücret görüşmelerine çevrildi. İlk toplantı 12 Aralık Cuma günü yapıldı ancak masadan henüz bir rakam çıkmadı. Önceki yıllarda olduğu gibi 3 ila 4 görüşmenin ardından yeni yıl için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Peki, masada hangi rakamlar var? Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapacağı ikinci toplantısından rakam çıkar mı?
İKİNCİ TOPLANTI YAPILACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların yakından takip ettiği ikinci toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek.
Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, ekonomik veri ve raporlar değerlendirilecek.
TÜRK-İŞ KATILACAK MI?
Komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle ilk toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, ikinci toplantıya da iştiraki beklenmiyor.