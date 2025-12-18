Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Hangi ödemeleri etkileyecek? İşte en güçlü zam senaryoları…

Kamu ve özel sektörde görev yapan milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2026 yılı asgari ücret görüşmelerine çevrildi. İlk toplantı 12 Aralık Cuma günü yapıldı ancak masadan henüz bir rakam çıkmadı. Önceki yıllarda olduğu gibi 3 ila 4 görüşmenin ardından yeni yıl için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Peki, masada hangi rakamlar var? Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapacağı ikinci toplantısından rakam çıkar mı?