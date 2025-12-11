Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Hangi zam oranları konuşuluyor? En güçlü rakam ne?

Milyonlarca çalışan 2026 yılı asgari ücret görüşmelerinden çıkacak sonucu merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak. Çalışanların yeni yılda alacağı zam oranı Asgari Ücret Komisyonu'nun kararı sonucunda belli olacak. İlk toplantısını cuma günü yapacak komisyon öncesinde zam senaryoları da konuşuluyor.