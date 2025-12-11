Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Hangi zam oranları konuşuluyor? En güçlü rakam ne?
Milyonlarca çalışan 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret zammını merak ediyor. Gözler Cuma günü ilk kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki en güçlü rakam ne? İşte detaylar...
Milyonlarca çalışan 2026 yılı asgari ücret görüşmelerinden çıkacak sonucu merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak. Çalışanların yeni yılda alacağı zam oranı Asgari Ücret Komisyonu'nun kararı sonucunda belli olacak. İlk toplantısını cuma günü yapacak komisyon öncesinde zam senaryoları da konuşuluyor.
Kulislerde asgari ücrete hedeflenen ve beklenen enflasyon ortalaması üzerinden zam yapılması formülünün ağırlık kazandığı konuşuluyor. Yeni senaryoya göre tek zam oranı öne çıkıyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için aylık asgari ücreti net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlemişti.