  4. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş 'analizim net' dedi, 3 senaryoyu açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını cuma günü yapacak. Milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. "Analizim net" diyen Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yeni asgari ücrette 3 senaryoya dikkat çekti.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı.

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını cuma günü yapacak.

Milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor.

Türkiye Gazetesi Yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşesinde asgari ücretle ilgili senaryoları yazdı.

