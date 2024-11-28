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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücrette zam senaryoları

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Kamuoyunda asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolar konuşulurken, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört toplantının ardından nihai kararını açıklayacak.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücrette zam senaryoları - Sayfa 1

Yeni yıla sayılı günler kalırken, milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi.

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücrette zam senaryoları - Sayfa 2

Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ile başlayacak.

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücrette zam senaryoları - Sayfa 3

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor. Görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücrette zam senaryoları - Sayfa 4

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oranla ilgili de değerlendirmeler yapılıyor.

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