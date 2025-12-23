Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan zam senaryoları
Asgari ücret zammına ilişkin pazarlık süreci başladı. 2026 yılında geçeli olacak asgari ücret için yüzde 25 ile yüzde 30 arasında değişen çeşitli senaryolar konuşuluyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar...
Milyonlarca çalışanın gelirini etkileyecek asgari ücret zammı için ikinci toplantı da yapıldı. Her iki toplantı sonrası da net bir rakam açıklanmazken, gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar belirlenmesi bekleniyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı için hangi rakamlar konuşuluyor?
Asgari ücret zammına ilişkin gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına çevrildi. Ancak toplantının tarihi henüz açıklanmadı.
Komisyonun üçüncü toplantısının bu hafta yapılması bekleniyor. Bu toplantıda yeni asgari ücrete dair bir rakamın gündeme gelmesi ihtimali değerlendiriliyor. Üçüncü toplantıdan da uzlaşı çıkmazsa, komisyon dördüncü kez toplanarak nihai kararı verecek.