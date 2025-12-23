Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan zam senaryoları

Milyonlarca çalışanın gelirini etkileyecek asgari ücret zammı için ikinci toplantı da yapıldı. Her iki toplantı sonrası da net bir rakam açıklanmazken, gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar belirlenmesi bekleniyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı için hangi rakamlar konuşuluyor?