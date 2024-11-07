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  4. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 2 rakam

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 2 rakam

2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın "Enflasyon belirleyici olacak" sözüyle zam hesapları da yapılmaya başladı. Milyonların merak ettiği asgari ücrette masada 2 farklı rakam var.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 2 rakam - Sayfa 1

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı aralık ayında başlayacak olan asgari ücret zam görüşmelerinde... Görüşmelerde, 6 aylık enflasyon beklentisi, Bakanlığın yaptığı kamuoyu araştırmaları, büyüme oranları ile TÜRK-İş ve TİSK verileri etkili olacak.

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 2 rakam - Sayfa 2

Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonun asgari ücret belirlemedeki en önemli kriter olduğuna dikkat çekti ve "Yaşam standartlarını yükselteceğiz" dedi.

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 2 rakam - Sayfa 3

2025 Ocak asgari ücret artışı belirlenirken 6 aylık enflasyon oranı temel gösterge olacak.

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 2 rakam - Sayfa 4

Karar sürecinde 5 aylık enflasyon verileri netleşmiş olacak; yeni yılın ilk günlerinde açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı ve aralık ayı enflasyon tahmini de masaya yatırılacak.

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