Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 2 rakam
2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın "Enflasyon belirleyici olacak" sözüyle zam hesapları da yapılmaya başladı. Milyonların merak ettiği asgari ücrette masada 2 farklı rakam var.
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı aralık ayında başlayacak olan asgari ücret zam görüşmelerinde... Görüşmelerde, 6 aylık enflasyon beklentisi, Bakanlığın yaptığı kamuoyu araştırmaları, büyüme oranları ile TÜRK-İş ve TİSK verileri etkili olacak.
Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonun asgari ücret belirlemedeki en önemli kriter olduğuna dikkat çekti ve "Yaşam standartlarını yükselteceğiz" dedi.