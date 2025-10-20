Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete zam maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 21 Ekim günü işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinde oluşan 3'lü danışma kurulu ile gerçekleştirecek. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrete zam için masada olası 5 senaryo bulunuyor. İşte zam senaryoları...
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.
Asgari ücreti; yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.