  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete zam maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 21 Ekim günü işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinde oluşan 3'lü danışma kurulu ile gerçekleştirecek. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrete zam için masada olası 5 senaryo bulunuyor. İşte zam senaryoları...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları - Sayfa 1

Milyonlarca çalışanı ilgilediren asgari ücretin belirlenmesi için maraton başlıyor.

1 | 12
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları - Sayfa 2

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

2 | 12
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları - Sayfa 3

Asgari ücreti; yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

3 | 12
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları - Sayfa 4

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

4 | 12