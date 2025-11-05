  1. Ekonomim
  4. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları...

Yeni yıl yaklaşırken asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılın asgari ücretini belirlemek üzere bir araya gelecek. Peki, 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları...

2026 yılına az bir zaman kala asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor.

Asgari ücretli çalışanlar şu anda 22 bin 104 lira 67 kuruş maaş alıyor. Peki, yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde 26 bin 525 liraya, yüzde 22 zam gelmesi halinde 26 bin 967 liraya, yüzde 25 zam gelmesi halinde 27 bin 630 liraya, yüzde 30 zam gelmesi halinde 28 bin 735 liraya, yüzde 35 zam gelmesi halinde ise 29 bin 840 liraya yükselmesi bekleniyor.

