Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları...
Yeni yıl yaklaşırken asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılın asgari ücretini belirlemek üzere bir araya gelecek. Peki, 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları...
Asgari ücretli çalışanlar şu anda 22 bin 104 lira 67 kuruş maaş alıyor. Peki, yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
