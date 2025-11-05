Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları...

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde 26 bin 525 liraya, yüzde 22 zam gelmesi halinde 26 bin 967 liraya, yüzde 25 zam gelmesi halinde 27 bin 630 liraya, yüzde 30 zam gelmesi halinde 28 bin 735 liraya, yüzde 35 zam gelmesi halinde ise 29 bin 840 liraya yükselmesi bekleniyor.