Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşverenin düşündüğü rakam ne? İşte oranlar...
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Yeni asgari ücret için zam senaryoları da konuşulmaya başlandı. Peki iş dünyası asgari ücret için ne düşünüyor? İşte yanıtı...
Milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.
Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısı ise aralık ayında yapılacak.
1 | 8
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de asgari ücret zammı için yüzde 25 önerisinde bulundu. Karahan'ın önerisi tartışılmaya başladı.
2 | 8
Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Şefi James Walsh ise "yüksek asgari ücret zammından kaçının" dedi.
3 | 8