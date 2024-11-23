Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Pazarlık hangi orandan başlayacak? İşte konuşulan rakamlar

GERİ SAYIM BAŞLADI

Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ile başlayacak.