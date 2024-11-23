Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Pazarlık hangi orandan başlayacak? İşte konuşulan rakamlar
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret zam pazarlığı hangi orandan başlayacak? Yeni asgari ücret için kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar...
GERİ SAYIM BAŞLADI
Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ile başlayacak.
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor.