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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Pazarlık hangi orandan başlayacak? İşte konuşulan rakamlar

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret zam pazarlığı hangi orandan başlayacak? Yeni asgari ücret için kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Pazarlık hangi orandan başlayacak? İşte konuşulan rakamlar - Sayfa 1

Yeni yıla sayılı günler kalırken, milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi.

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Pazarlık hangi orandan başlayacak? İşte konuşulan rakamlar - Sayfa 2

GERİ SAYIM BAŞLADI

Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ile başlayacak.

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Pazarlık hangi orandan başlayacak? İşte konuşulan rakamlar - Sayfa 3

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor.

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Pazarlık hangi orandan başlayacak? İşte konuşulan rakamlar - Sayfa 4

Görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

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