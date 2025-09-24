Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik uzmanı kötü haberi verdi

Yılbaşına 4 aydan fazla zaman olmasına rağmen hayat pahalılığı karşısında alım gücü iyice gerileyen milyonlarca asgari ücretli ile özel sektör çalışanları şimdiden asgari ücrete gelecek zammı merak ediyor. Çünkü beyaz yakalılar da dahil olmak üzere özel sektör çalışanlarının çoğunluğunun maaşları güncellenirken cari asgari ücret de göz önüne alınıyor.

İş göremezlik ve işsizlik ödenekleri başta olmak üzere asgari ücrete endekslenen çok sayıda yardım, ödenek, gelir, idari para cezaları ile diğer ödemeler ve işverenlere maliyet boyutuyla önem taşıyor.