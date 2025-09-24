Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik uzmanı kötü haberi verdi
Milyonlarca çalışan 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik uzmanı İsa Karakaş, asgari ücretlileri üzecek haberi verdi.
Yılbaşına 4 aydan fazla zaman olmasına rağmen hayat pahalılığı karşısında alım gücü iyice gerileyen milyonlarca asgari ücretli ile özel sektör çalışanları şimdiden asgari ücrete gelecek zammı merak ediyor. Çünkü beyaz yakalılar da dahil olmak üzere özel sektör çalışanlarının çoğunluğunun maaşları güncellenirken cari asgari ücret de göz önüne alınıyor.
İş göremezlik ve işsizlik ödenekleri başta olmak üzere asgari ücrete endekslenen çok sayıda yardım, ödenek, gelir, idari para cezaları ile diğer ödemeler ve işverenlere maliyet boyutuyla önem taşıyor.
Peki yılbaşında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Sosyal Güvenlik uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'nde yer alan yazısında tahminini paylaştı.
İşte Karakaş'ın milyonlarca çalışanı ilgilendiren yazısı:
"ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ BİLE GERİSİNDE"
"Tüm emeklilerin, memurların, kamu işçilerinin maaşlarına yıl içinde iki kez güncelleme yapılmasına rağmen enflasyonun sebebi olarak görülen asgari ücrete güncelleme yapılmaması ile birlikte asgari ücretlilerin geçim sıkıntılarının artmasına yol açmıştır. Keza asgari ücret bugün itibarıyla açlık sınırının bile %80’ine kadar gerilemiştir.