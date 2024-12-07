Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 35 seçeneği masada: İşte asgari zammında konuşulan rakamlar
2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için çeşitli zam hesapları yapılıyor. Uzmanlar, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon oranı arasında bir denge gözetilebileceğini, bunun da zam oranını yüzde 35'e çıkarabileceğini düşünüyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret ile ilgili olası zam senaryoları...
Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak. Komisyon, aralık ayında dört kez bir araya gelecek.
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İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişilik ekip, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.
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Kritik toplantıua günler kala asgari ücrete yüzde 21'den başlayan ve yüzde 50'ye varan birçok oranda zam senaryosu konuşuluyor.
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