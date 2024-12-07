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  4. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 35 seçeneği masada: İşte asgari zammında konuşulan rakamlar

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 35 seçeneği masada: İşte asgari zammında konuşulan rakamlar

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için çeşitli zam hesapları yapılıyor. Uzmanlar, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon oranı arasında bir denge gözetilebileceğini, bunun da zam oranını yüzde 35'e çıkarabileceğini düşünüyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret ile ilgili olası zam senaryoları...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 35 seçeneği masada: İşte asgari zammında konuşulan rakamlar - Sayfa 1

Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak. Komisyon, aralık ayında dört kez bir araya gelecek.

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 35 seçeneği masada: İşte asgari zammında konuşulan rakamlar - Sayfa 2

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişilik ekip, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 35 seçeneği masada: İşte asgari zammında konuşulan rakamlar - Sayfa 3

Kritik toplantıua günler kala asgari ücrete yüzde 21'den başlayan ve yüzde 50'ye varan birçok oranda zam senaryosu konuşuluyor.

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 35 seçeneği masada: İşte asgari zammında konuşulan rakamlar - Sayfa 4

AK Parti'den asgari ücret zammı için gelen "denge" vurgusu hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon ortalamasının alınacağı beklentisini düşündürdü.

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