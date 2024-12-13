Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Zam için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte senaryolar...
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını yaptı, süreç resmen başladı. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte asgari ücret senaryoları...
Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ilki yapıldı.
Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkileyecek.
Asgari ücreti yasa gereği; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor.
İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yaparken, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor.