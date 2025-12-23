Yeni asgari ücretle alınabilecek altın kaç grama düştü? İşte yıldan yıla fark
2026 yılı asgari ücreti 22 bin 100 liradan 28 bin 75 liraya çıkarıldı ancak bir asgari ücret ile alınabilinen altının miktarı bir hayli azadı. İşte asgari ücretin yıllara göre altın karşısındaki değişimi... Hangi yıl bir asgari ücretle kaç gram altın alınıyordu?
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Bakan Işıkhan 2026'da geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıkladı. Ancak yıldan yıla asgari ücretle alınabilinen altın gramlarında büyük farklılıklar gözlendi.
Cnbc-e'nin hesaplamasına göre yıldan yıla 1 aylık asgari ücretle alınabilinen altın gramları...
