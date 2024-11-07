Yeni asgari ücretle beraber 8 kalem değişecek: İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı...

2025 asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı, genel sağlık sigortası primi ve 65 yaş aylığı gibi birçok ödeme kalemi de bu artıştan etkilenecek. Ayrıca, stajyer maaşları, askerlik ve doğum borçlanma primleri, isteğe bağlı sigorta primi ve engelli aylıkları da bu zam doğrultusunda yeniden düzenlenecek.