Yeni asgari ücretle beraber 8 kalem değişecek: İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı...
2025 yılında asgari ücrette yapılacak zam, evli, bekar, genç ve yaşlı fark etmeksizin tüm kesimleri etkileyecek. Asgari ücretin brüt 20.002 TL olarak belirlendiği yeni dönemde, işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tabanı, genel sağlık sigortası primi, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanma primleri, isteğe bağlı sigorta primi ve engelli aylığı gibi birçok ödeme kaleminde de güncellemeler olacak. İşte milyonların merakla beklediği yeni ödeme detayları…
Yılın son aylarına yaklaşırken, asgari ücret zammı gündemin en sıcak konularından biri olmaya devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki ay içinde yoğun toplantılar yaparak yeni asgari ücret miktarını belirleyecek. 2024 yılında net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olarak belirlenen asgari ücret, yeni yılda kaç TL olacak? Bu zam, milyonların maaşını etkilediği gibi birçok kalemde de önemli değişikliklere yol açacak.
2025 asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı, genel sağlık sigortası primi ve 65 yaş aylığı gibi birçok ödeme kalemi de bu artıştan etkilenecek. Ayrıca, stajyer maaşları, askerlik ve doğum borçlanma primleri, isteğe bağlı sigorta primi ve engelli aylıkları da bu zam doğrultusunda yeniden düzenlenecek.
Son dönemde yabancı kuruluşların beklentileri ve hükümet kanadından gelen açıklamalar, yeni asgari ücret zammının gerçekleşen ve hedef enflasyon arasında bir oranda şekilleneceğine işaret ediyor. Bu çerçevede, asgari ücret artışının yüzde 30 civarında olması en güçlü ihtimal olarak masada duruyor.
Asgari ücrete yapılacak artışla birlikte birçok ödeme ve maaş da yükselecek. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet’e yaptığı açıklamada, 2025 yılı için net asgari ücrete yaklaşık yüzde 30 oranında zam beklendiğini ve bu artışla asgari ücretin yaklaşık 22.102 TL seviyesine çıkacağını öngördüklerini belirtti.