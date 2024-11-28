Yeni asgari ücretle gelir ve ödeme nasıl değişecek? Birçok kalemi etkileyecek
Yeni asgari ücret için gözler yaklaşan toplantılarda. Açıklanacak zam oranı, yalnızca çalışanları değil, toplumun büyük bir kesimini ilgilendiriyor. Asgari ücretteki artış, birçok gelir ve ödeme kaleminde yükselişe neden olurken, sosyal yardımlardan yararlanma kapsamını da genişletecek.
Yeni yıl, beraberinde pek çok gelir artışını getiriyor. Bunların başında ise milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı yer alıyor. Ancak bu zam yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor. 17.002 TL’nin üzerinde maaş alanlardan işsizlik maaşına, kıdem tazminatından askerlik ve doğum borçlanması tutarlarına kadar birçok kalem, yeni asgari ücrete göre yeniden düzenlenecek.
2025 yılı için belirlenecek asgari ücret yalnızca çalışanların yaşam standardını değil işverenlerin de maliyet hesaplarını doğrudan etkileyecek. Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından netleşecek rakam, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girerek tüm ücret dengelerini değiştirecek.
BU GELİRLER ARTACAK
- Asgari ücretle birlikte tüm çalışanların maaşları yeniden değerlendirilecek. Maaşı artan çalışanların işsizlik, tazminat ve iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.
- Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı büyüyecek.
- Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik maaşında en düşük tutar artacak. İşsizlik maaşında en yüksek tutar da zamlanacak.
- İşten ayrılan çalışanlara ödenen kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar değişecek.
- Çalışanlara raporlu olduğu dönem için verilen en düşük iş göremezlik ödeneği tutarları artacak.
- Annelere doğum izninde bulunduğu dönem için verilen iş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar yükselecek.
- Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan tüm annelere İŞKUR'un yapacağı ödemenin tutarı artacak.
- Staj yapan öğrencilere aylık olarak verilen, tutarı da işyerindeki personel sayısına göre farklılık gösteren ödeme zamlanacak.