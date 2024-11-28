Yeni asgari ücretle gelir ve ödeme nasıl değişecek? Birçok kalemi etkileyecek

Yeni yıl, beraberinde pek çok gelir artışını getiriyor. Bunların başında ise milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı yer alıyor. Ancak bu zam yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor. 17.002 TL’nin üzerinde maaş alanlardan işsizlik maaşına, kıdem tazminatından askerlik ve doğum borçlanması tutarlarına kadar birçok kalem, yeni asgari ücrete göre yeniden düzenlenecek.