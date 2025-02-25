Yeni destek ödemesi için detaylar netleşiyor! Maaş bağlanacak: Başvurular nereden yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Aile Yılı için yeni bir destek ödemesi müjdesi verdi. Aile destek ödemelerinden yararlanan vatandaşlara ek finansal destek sağlanacak.
Aile destek ödemeleri ile binlerce vatandaşa nakit yardım yapılmıştı. 2025 yılında sona erecek olan programın yerini yenisi alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir destek programını duyurdu.
AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile bazlı gelir tamamlayıcı sosyal destek sistemiyle, ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanlarında olacağız" dedi. Bu açıklamanın detayları ise netleşmeye başladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var. Yani her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir geliri olmasını temin etmek, o kadar geliri yoksa üstünü tamamlamak üzere tekliflerimizi yapıyoruz." demişti.