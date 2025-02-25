Yeni destek ödemesi için detaylar netleşiyor! Maaş bağlanacak: Başvurular nereden yapılacak?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var. Yani her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir geliri olmasını temin etmek, o kadar geliri yoksa üstünü tamamlamak üzere tekliflerimizi yapıyoruz." demişti.