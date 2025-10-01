Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin, koruyucu aileye özel haklar
Azalan doğum oranlarına karşı harekete geçen hükümet, kadınların doğum izni sürelerini artıracak bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kadın memura 24 hafta, babaya 15 gün izin; koruyucu aileye özel haklar geliyor.
Türkiye’de son yıllarda azalan doğum oranlarının artırılmasını teşvik etmek için hükûmet, uzun süredir tartışılan kadınların doğum izni sürelerini artıracak düzenleme için harekete geçti.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre hazırlanan taslakta kadın memura doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni verilmesi planlanıyor.
Mevcut mevzuatta izin süreleri doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak uygulanıyor. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenmesine ilişkin hüküm de uygulanmaya devam edecek.