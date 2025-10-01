Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin, koruyucu aileye özel haklar

Mevcut mevzuatta izin süreleri doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak uygulanıyor. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenmesine ilişkin hüküm de uygulanmaya devam edecek.