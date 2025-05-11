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  4. Yeni düzenleme geliyor: Çocuk sahibi olan çiftlerin kredi borcu silinecek

Yeni düzenleme geliyor: Çocuk sahibi olan çiftlerin kredi borcu silinecek

Devletten “evlilik kredisi” alan çiftlerin, çocuk sahibi olmaları hâlinde borçlarının silinmesi planlanıyor.

Yeni düzenleme geliyor: Çocuk sahibi olan çiftlerin kredi borcu silinecek - Sayfa 1

Evlilik kredisinde doğurganlığı teşvik edecek şekilde yeniden düzenlemeye gidiliyor. Buna göre evlilik kredisi kullanan gençler çocuk yapmaları durumunda kredi borcu çocuk yardımına sayılacak.

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Yeni düzenleme geliyor: Çocuk sahibi olan çiftlerin kredi borcu silinecek - Sayfa 2

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni destek mekanizmaları üzerinden çalıştıklarını belirterek “Aile ve gençlik bankası, evlenmek isteyen gençlere biliyorsunuz artık devletimiz bir destek veriyor. Bu paranın ilk kullanılış yeri evlilik kredisiydi, faizsiz kredi veriliyor ve bu kredi iki yıl sonra ödemeye başlanıyor.

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Yeni düzenleme geliyor: Çocuk sahibi olan çiftlerin kredi borcu silinecek - Sayfa 3

Herhangi bir üzerine ekleme olmuyor, aldığınız parayı geri ödüyorsunuz. Şimdi bununla alakalı ilave bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Belki işte çocuk desteği sağlanması yoluyla bu paradan da devletin feragat etmesi gibi bir modelin yakın zamanda belki duyurulması gündemde” dedi. 

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Yeni düzenleme geliyor: Çocuk sahibi olan çiftlerin kredi borcu silinecek - Sayfa 4

"3 ÇOCUKLU KADIN MEMUR OLSUN"

Meclis’e nüfusun artırılmasına yönelik bir kanun teklifi daha sunuldu. Teklifte “Üçüncü çocuğunu doğuran kadınlara kamu kurumlanda iş hakkı tanınması” istendi. 

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