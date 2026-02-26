Yeni emekli olacaklar için kritik uyarı: Bayram ikramiyesi için son başvuru tarihi belli oldu
Bu yıl emekli olacak milyonlarca vatandaş ikramiye ödemesinden faydalanmak için son başvuru tarihine odaklandı. Yeni emekli olacaklar için de ikramiye ödemelerinde son başvuru tarihi belli oldu. Peki, emekli ikramiye başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar...
Emekli ikramiyesi heyecanı başladı. Bu yıl emekli olacak milyonlarca vatandaş, ikramiye ödemesinden yararlanabilmek için başvuru süresine odaklandı. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri dahil milyonlarca kişi, bu yıl ilk kez ikramiye ödemesinden faydalanacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?
Kulislerde bayram ikramiyesi için üç farklı artış formülü konuşuluyor. Mevcut tutara 1.000 ya da 1.500 TL zam yapılması halinde ödemenin 5.000 TL ile 5.500 TL aralığına çıkabileceği ifade ediliyor.
Bütçe imkanlarının uygun olması durumunda 6.000 TL'lik bir rakamın da seçenekler arasında yer aldığı belirtiliyor.