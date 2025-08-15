Yeni enflasyon hedefi maaş zammını nasıl etkiler?
Merkez Bankası, üçüncü enflasyon raporunda 2026 ve 2027 yılı enflasyon hedeflerini yukarı yönlü güncelledi. Enflasyonda 2026 yılı ara hedefi yüzde 12'den yüzde 16'ya, 2027 yılı ara hedefi ise yüzde 8'den yüzde 9'a çıkartıldı. Peki Merkez Bankası'nın ara enflasyon hedeflerindeki revizyon memurların toplu sözleşme görüşmelerindeki maaş zammını nasıl etkiler? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, detayları yazdı.
"Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası bugüne kadar enflasyon hedefini yüzde 5 olarak belirliyor, cari yıl ile takip eden yıllar için enflasyon tahmini açıklıyordu. Uzun vade için yüzde 5’lik enflasyon hedefi aynı bırakılırken, cari yıl ve izleyen iki yıl için enflasyon tahmini yerine “ara hedef” ilan edildi.
Enflasyon raporunda 2025 yılı için daha önce yüzde 24 olarak belirlenen ara hedef korundu ama daha önce yüzde 19-29 aralığı olarak belirlenen enflasyon patikası yüzde 25 – 29 olarak değiştirildi. 2026 yılı enflasyonu için önceki raporda orta noktası yüzde 12 olmak üzere yüzde 6 – 18 aralığında bir patika öngörülürken, yeni raporda orta noktası yüzde 16 olmak üzere yüzde 13 – 19 aralığı olarak yer aldı.
Merkez Bankası’nın enflasyonda 2026 ve 2027 yılı için belirlediği ara hedefler ve enflasyon aralığının memurların devam eden toplu sözleşme görüşmelerine de yansıması bekleniyor.
Kamu işçileri ile imzalanan kamu çerçeve protokolü uyarınca 2025 yılında ilk 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay yüzde 11, 2026 yılında ise ilk 6 ay yüzde 10, ikinci 6 ay yüzde 6 oranında zam yapılacak. Kamu işçilerinin yıllık bazda zam oranı 2025’te yüzde 29,5, 2026’da ise yüzde 13’e karşılık geliyor. Her iki yılın zam oranları Merkez Bankası’nın ikinci enflasyon raporundaki 2025 ve 2026 yılı enflasyon hedefi için belirlediği aralıkta kalıyor.