Yeni enflasyon hedefi maaş zammını nasıl etkiler?

Enflasyon raporunda 2025 yılı için daha önce yüzde 24 olarak belirlenen ara hedef korundu ama daha önce yüzde 19-29 aralığı olarak belirlenen enflasyon patikası yüzde 25 – 29 olarak değiştirildi. 2026 yılı enflasyonu için önceki raporda orta noktası yüzde 12 olmak üzere yüzde 6 – 18 aralığında bir patika öngörülürken, yeni raporda orta noktası yüzde 16 olmak üzere yüzde 13 – 19 aralığı olarak yer aldı.