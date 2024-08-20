Yeni evlenecek çiftlere müjde! Bankalar harekete geçti

Özellikle ölüm aylığı alan SSK'lı ve Bağ-Kur'lu kız çocukları, evlendiklerinde bu yardımdan faydalanabilecek. Bu durumda olan kız çocuklarına verilecek çeyiz yardımı, aldıkları yetim maaşının 24 katı kadar olacak ve böylece 2 yıllık maaşlarını peşin olarak alabilecekler