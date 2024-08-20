Yeni evlenecek çiftlere müjde! Bankalar harekete geçti
Devlet bankaları, evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere çeyiz desteği sağlamak amacıyla adım attı. Genç çiftler, herhangi bir devlet bankasında çeyiz hesabı açarak bu destekten faydalanabilecekler.
Devlet, evlenme aşamasında olan genç çiftlere en az 75 bin TL çeyiz yardımı sağlayacak. Bu yardım paketi, birçok genç çift için büyük bir destek olacak.
Özellikle ölüm aylığı alan SSK'lı ve Bağ-Kur'lu kız çocukları, evlendiklerinde bu yardımdan faydalanabilecek. Bu durumda olan kız çocuklarına verilecek çeyiz yardımı, aldıkları yetim maaşının 24 katı kadar olacak ve böylece 2 yıllık maaşlarını peşin olarak alabilecekler
Temmuz ayındaki düzenlemelerle birlikte, en düşük çeyiz desteği 75 bin TL olarak belirlendi.
Gençler, kamu bankalarında açılan çeyiz hesabıyla 3-5 yıl birikim yaparak 27 yaşından önce evlendiklerinde devlet katkısı alabilecekler. Devlet katkısının üst sınırı 57 bin 915 TL olacak. 5 yıl boyunca 231 bin 660 TL ve üzerinde birikim yapanlar, bu devlet katkısından yararlanabilecek. Çiftler isterse bu destekten ayrı ayrı faydalanarak toplam tutarı ikiye katlayabilecekler.