Yeni haftada piyasaların gündeminde neler var? ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler devam ederken; piyasalar yeni haftada yoğun bir veri gündemini takip edecek. Bu hafta, Fed’in para politikası kararları, Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve ECB’nin faiz kararı öne çıkarken, yurt içinde ise enflasyon verileri önemli olacak.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Analistler, bankanın para politikası adımlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da oldukça önemli olduğunu kaydederek, gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. 1 | 6

ABD ekonomisine yönelik belirsizler sürüyor Geçen hafta açıklanan makroekonomik veriler, ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerin sürmesine neden olurken, ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 ile beklenenden daha yavaş büyürken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi martta yıllık yüzde 4,6 artışla beklentileri aştı. ABD'de yeni konut satışları, martta aylık bazda yüzde 9,6 artışla 683 bine yükselerek tahminleri aştı. Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık bazda 2,7 puan azalışla 101,3'e düşerek 9 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi ise beklentiler paralelinde nisanda 1,5 puan artışla 63,5'e yükseldi. 2 | 6

Ayrıca geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi, ülkede 31,4 trilyon dolarlık borç limitinin artırılması ve kamu harcamalarında kesintiler yapılmasını öngören Cumhuriyetçilerin sunduğu yasa tasarısını onayladı. Analistler, ülkede ekonomik aktivitenin güç kaybetmesine karşın enflasyon riskinin diri kaldığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımların resesyon riskini artırabileceğine dikkati çekti. Ayrıca bu haftanın veri takviminde, pazartesi günü ABD ISM İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) ve imalat sanayi PMI, salı günü fabrika siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı, çarşamba günü ADP tarım dışı istihdam, hizmet ve bileşik PMI, Fed para politikası kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması, perşembe günü dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvuruları, cuma günü de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. 3 | 6