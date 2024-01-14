Yeni haftada veri gündemi yoğun: Bunlar takip edilecek
Küresel piyasalar, Fed’in martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin tekrar güçlenmesiyle haftayı alış ağırlıklı tamamlarken, yeni haftada yoğun veri gündemi yatırımcıların takibinde olacak.
Küresel çapta devam eden ‘şahin’ para politikalarının sonuna gelindiğine ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor. Önemli merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacaklarına yönelik belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.
Geçen hafta ABD'de açıklanan veriler, ABD'de iş gücü piyasasının sıkılığını koruduğuna işaret ederken, ülke enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi pay piyasalarında risk iştahını etkileyen ana etkenler olarak öne çıktı.
Ülkede açıklanan verilerden karışık sinyaller gelirken, açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğine dair umutları artırmasıyla Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler tekrar güçlendi.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bankanın mart toplantısında yüzde 77 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağının tahmin edildiğini bildirdi.
Orta Doğu'daki gerilim takip ediliyor
Orta Doğu'da artan gerilim tedirginliklere neden olurken, bölge genelinden gelen haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD ve İngiltere'nin, Yemen'deki Husilere karşı ortak askeri operasyon düzenlemesinin ardından artan risk algısı güvenli liman varlıklara olan talebi destekliyor.
15 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde, salı günü New York Fed sanayi endeksi, çarşamba günü perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve Fed'in Bej Kitap raporu, perşembe günü konut başlangıçları ve inşaat izinleri, haftalık işsizlik başvuruları, cuma günü ise 2.el konut satışları ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.
Avrupa'da enflasyon verileri takip edilecek
Avrupa borsalarında geçen hafta pozitif bir seyir öne çıktı. Analistler, Fed'e dair iyimserliğin artmasıyla New York Borsası'ndaki pozitif seyrin Avrupa borsalarına da taşındığını söyledi.
Gelecek hafta, salı günü Almanya'da TÜFE, çarşamba günü İngiltere ve Euro Bölgesi'nde TÜFE verileri takip edilecek.