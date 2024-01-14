Yeni haftada veri gündemi yoğun: Bunlar takip edilecek

Küresel çapta devam eden ‘şahin’ para politikalarının sonuna gelindiğine ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor. Önemli merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacaklarına yönelik belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Orta Doğu'daki gerilim takip ediliyor

Orta Doğu'da artan gerilim tedirginliklere neden olurken, bölge genelinden gelen haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD ve İngiltere'nin, Yemen'deki Husilere karşı ortak askeri operasyon düzenlemesinin ardından artan risk algısı güvenli liman varlıklara olan talebi destekliyor.

15 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde, salı günü New York Fed sanayi endeksi, çarşamba günü perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve Fed'in Bej Kitap raporu, perşembe günü konut başlangıçları ve inşaat izinleri, haftalık işsizlik başvuruları, cuma günü ise 2.el konut satışları ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.