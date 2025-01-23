Yeni kıdem tazminatı belli oldu: Nasıl hesaplanır, istfa eden de alabilir mi?
Ocak ayı ile birlikte kıdem tazminatında tavan ücret de değişti. Yükselen tavanla tüm hesaplamalar değişti. Primini dolduran kıdem tazminatı alabiliyor. Peki kıdem tazminatı nasıl hesaplanır, istifa eden alabilir mi? İşte kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem, kıdem tazminatı ile merak edilen soruların yanıtlarını yazdı. "Kıdem tazminatı alabilmek için son işyerinde en az 1 yıllık çalışma şartı aranıyor. Ancak işten çıkış şekli önemli.
İstifa eden kıdem tazminatı alabiliyor mu?
Yasalara göre bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılması gerekiyor. Yani istifa eden tazminat alamıyor. Fakat bunun bazı istisnaları da bulunuyor.
Ocak ayı ile birlikte yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. İşte yeni dönemde kıdem tazminatı ile ilgili tüm soruların cevapları...
Ocak ayı ile birlikte yeni dönemde neler değişti?
Kıdem tazminatı ödenirken her yıl yeni bir tavan belirleniyor. Bu tavan Ocak ve Temmuz aylarında memurlara yapılan artış oranı ile yükseliyor. Ocak ayında memurlara yapılan yüzde 11.54 oranındaki artış kıdem tazminatı tavanını da yükseltti. Buna göre 6 ay boyunca kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 lira 42 kuruştan 46 bin 655 lira 43 kuruşa çıkartıldı.