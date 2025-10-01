Yeni kıdem tazminatı ne kadar olacak?
01 Ocak 2026 tarihinden itibaren memur maaşlarına gelen zamma paralel olarak yeni kıdem tazminatı tavanı belirlenecek. Belirlenecek rakam 31 Temmuz'a kadar kadar geçerli olacak. Peki yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik uzmanı İsa Karakaş, tahmini rakamı açıkladı.
Çalışanların merak ettiği konulardan biri kıdem tazminatı tavanı. Memur maaşlarına yapılacak zamma paralel olarak kıdem tazminatı tavanı da değişecek. Peki yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?
"Özellikle emeklilik planlaması yapanların en çok merak ettiği konulardan biri de yeni yılda kıdem tazminatı üst sınırının ne kadar yükseleceği" diyen SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında yeni kıdem tazminatı tavanı ile ilgili tahminini paylaştı.
şte Karakaş'ın milyonlarca çalışanı ilgilendiren yazısı:
MEVCUT KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?
"Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak hesaplanıyor.