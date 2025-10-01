Yeni kıdem tazminatı ne kadar olacak?

"Özellikle emeklilik planlaması yapanların en çok merak ettiği konulardan biri de yeni yılda kıdem tazminatı üst sınırının ne kadar yükseleceği" diyen SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında yeni kıdem tazminatı tavanı ile ilgili tahminini paylaştı.

şte Karakaş'ın milyonlarca çalışanı ilgilendiren yazısı: