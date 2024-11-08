Yeni maaşa, yeni promosyon! Hazırlıklar başladı: En yüksek emekli maaş promosyonu hangi bankada?

En yüksek tutar 24 bine ulaştı

Bankaların 3 yıl boyunca aylığını kendisinden alma taahhüdü veren emeklilere verilen promosyon tutarlarında en yüksek rakam 24 bine ulaştı. Maaşa göre şimdilik, en yüksek 20 bin ile 24 bin arasında rakamlar ödeniyor. Bunlar için emekliye bazı şartlar sunulurken, kimi bankalar ek şartsız 15 bin liraya varan ödeme yapıyor. En az promosyon tutarları ise 5 bin ile 12 bin lira arasında değişiyor. En düşük promosyon ise kamu bankaları başı çekiyor.