Yeni maaşa, yeni promosyon! Hazırlıklar başladı: En yüksek emekli maaş promosyonu hangi bankada?
Ocak ayı yaklaşırken gözler emekli zamlarına çevrildi. Emekli maaşını ödeyen bankalarda da hareketlilik şimdiden başladı. Bankalar güncellenecek maaşa göre promosyon miktarlarını artırmaya hazırlanırken emekliye ödenen tutarlar kasım ayında 24 bine çıktı. Özel bankalar şimdilik promosyon yarışını önde götürüyor. Peki, en yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar hangileri? Şartları ne? İşte banka banka promosyon tutarları
Emekli banka promosyonlarında ocak hazırlıkları devam ederken özel bankalar emekli maaşına yapılacak zamla birlikte ödenecek tutarda güncelleme yapmak için şimdiden harekete geçti. Bankalar emekliyi kendine çekebilecek yeni kampanya hazırlıklarına başladı.
Özel bankalar promosyon yarışını önde götürüyor
Yeni yılda emeklinin alacağı zam oranı beklenirken, promosyon tutarlarında da yüksek oranda güncelleme bekleniyor. Ocak ayında yapılacak zamla birlikte yüksek promosyon tutarlarının bankalar tarafından yeniden duyurulması bekleniyor. Bankaların promosyon tutarlarında şimdilik özel bankalar yarışı önde götürüyor. Kamu bankaları promosyon tutarlarında oldukça geride kaldı.
Bankalar kampanyalarını güncelliyor
Emeklinin kendisi veya vefat etmiş emeklinin üzerinden ölüm aylığı bağlanan dul ve yetimlerine de promosyon ödemesi yapılıyor. Durum böyle olunca bankaların pastası da giderek büyüyor. Bankalar emeklileri kendilerine çekmek için yüksek tutarda promosyon ödemesi yapıyor.
En yüksek tutar 24 bine ulaştı
Bankaların 3 yıl boyunca aylığını kendisinden alma taahhüdü veren emeklilere verilen promosyon tutarlarında en yüksek rakam 24 bine ulaştı. Maaşa göre şimdilik, en yüksek 20 bin ile 24 bin arasında rakamlar ödeniyor. Bunlar için emekliye bazı şartlar sunulurken, kimi bankalar ek şartsız 15 bin liraya varan ödeme yapıyor. En az promosyon tutarları ise 5 bin ile 12 bin lira arasında değişiyor. En düşük promosyon ise kamu bankaları başı çekiyor.